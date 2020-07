[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 인터파크홀딩스 인터파크홀딩스 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 2,325 전일대비 50 등락률 +2.20% 거래량 1,031,434 전일가 2,275 2020.07.02 15:30 장중(20분지연) close = 이기형 단독 대표 체제에서 이기형·강동화 각자 대표 체제로 변경.

◆ 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 14,700 전일대비 1,300 등락률 +9.70% 거래량 1,873,817 전일가 13,400 2020.07.02 15:30 장중(20분지연) close = 베트남 자회사 'ACE ANTENNA CO., Ltd.'에 120억원 규모 출자 결정.

◆ 에이디테크놀로지 에이디테크놀로지 200710 | 코스닥 증권정보 현재가 26,100 전일대비 200 등락률 -0.76% 거래량 193,212 전일가 26,300 2020.07.02 15:30 장중(20분지연) close = 사업 확장을 위한 업무시설 확충 및 경영효율화 증대를 위해 380억원 규모의 경기 수원 토지 및 건물 양수 결정.

◆ KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 6,350 전일대비 50 등락률 +0.79% 거래량 19,647 전일가 6,300 2020.07.02 15:30 장중(20분지연) close = 광안KCC스위첸하버뷰 분양계약자에 262억원 규모의 채무보증 결정.

◆ 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 17,650 전일대비 750 등락률 -4.08% 거래량 199,222 전일가 18,400 2020.07.02 15:30 장중(20분지연) close = 2876만원 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 공급계약 체결.

◆ 유아이디 유아이디 069330 | 코스닥 증권정보 현재가 1,055 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,055 2020.07.02 00:00 장중(20분지연) close = 운영자금 확보를 위해 1억원 규모의 자기주식 처분 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr