한낮 최고기온이 30도 안팎까지 오르며 덥고 습한 날씨를 보인 2일 서울 여의도 한강공원에서 시민들이 그늘막 텐트를 치며 나들이를 즐기고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

