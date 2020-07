10살 미만 아이들 속옷 등 노출 장면 촬영·유포한 대학생 검거

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남지방경찰청 사이버수사대는 아동·청소년 성 착취물을 유포한 혐의(청소년성보호법 위반)로 대학생 A(19) 씨를 불구속 입건했다고 2일 밝혔다.

A 씨는 지난해 12월부터 올해 5월까지 '상공회의소'라 불린 텔레그램 비밀대화방에서 '김 마스터'란 닉네임으로 활동하며 아동·청소년 성 착취물을 올린 혐의를 받는다.

경찰은 A 씨가 'n 번 방' 등 다른 텔레그램 비밀대화방에서 유포한 성 착취물 40여 개를 회원 수가 79명인 '상공회의소' 방에 재유포한 것으로 파악했다.

경찰은 A 씨가 길거리나 교회 등에서 10살 미만 어린이로 보이는 아이들 속옷 노출 장면 등을 몰래 불법 촬영한 것도 확인했다. 경찰은 A 씨가 성 착취물을 유포하면서 수익을 챙기지는 않았다고 밝혔다.

경찰은 '상공회의소' 비밀대화방 회원 조사를 마무리한 뒤 A 씨를 검찰에 송치할 예정이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr