LH, 한·베트남 경제협력 산업단지 2개구역 개발계획 승인

[아시아경제 유인호 기자] 한국토지주택공사(LH)는 지난달 29일 베트남 정부로 부터 한·베트남 경제협력 산업단지 조성 사업의 개발계획에 대한 최초 승인을 받았다고 2일 밝혔다.

이번에 승인을 받은 곳은 흥옌성 산업도시 내 LH의 사업참여가 예정된 클린산단 43만평, 산단1구역 80만평, 도시구역 114만평 등 3개 대상지 클린산단·산단1구역에 위치했다.

이에따라 LH는 올내로 현지 합작투자법인을 설립하고 내년 상반기 조성공사를 시작할 예정이다. 아울러 LH는 현지 진출기업 지원을 위해 관련 기관과 ‘코리아 데스크’를 마련한다. 입주 기업들의 복잡한 현지 인허가·입주관련 행정처리 지원과 함께 금융사를 활용한 자금조달 컨설팅 등 원스톱 지원서비스를 지원할 계획이다.

LH는 베트남 진출에 관심이 있는 기업들을 대상으로 경협산단 입주의향서·입주확약서를 지속적으로 접수받을 예정이다.

이번 인·허가 승인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 세계적인 확산에 따른 입국제한 등의 리스크를 극복하고 이뤄낸 성과로 평가된다.

특히 한·베트남 경협산단 조성사업은 정부가 추진하는 ‘신남방정책’의 핵심이자 작년 11월 개최된 한·아세안 특별정상회의 당시 양국 정상이 합의한 국가적 경제협력 프로젝트다.

한·베트남 경협산단은 하노이 중심으로부터 남동측 약 30㎞에 위치한 800만평 규모의 흥옌성 산업도시 내 조성된다. 배후에 삼성, LG 등 한국 기업들의 생산시설이 위치함에 따라 기존 공장들과의 시너지 창출 등 투자여건이 우수하다.

LH는 2017년 ‘베트남 흥옌성·민간사와의 개발협력에 관한 포괄적 업무협약(MOU)’를 시작으로 지난해 베트남 현지 디벨로퍼인 에코랜드와 ‘사업예비시행 약정’을 체결하는 등 해외 진출을 적극적으로 추진해왔다.

변창흠 LH 사장은 “한·베트남 경협산단은 포스트 코로나 시대를 대비하는 신남방정책의 핵심사업이다”며“한계 상황에 직면한 우리 기업들에게 새로운 활로를 열어주는 것은 물론 양국 경제협력 관계에도 이정표가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

