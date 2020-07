[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 엔바이오니아 엔바이오니아 317870 | 코스닥 증권정보 현재가 7,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,810 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =코로나19 영향으로 LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 63,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,300 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close 와 언더커버 자동차 경량화 복합소재 거래 중단

◆ 나무가 나무가 190510 | 코스닥 증권정보 현재가 14,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,700 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =베트남 계열사에 60억원 규모 채무보증

◆ 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 14,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,000 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =최대주주 김일강으로 변경예정

◆ 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,010 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,015 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =공시불이행으로 불성실공시법인 지정 예정

◆ 이건홀딩스 이건홀딩스 039020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,870 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =공시불이행으로 불성실공시법인 지정 예정

◆ 유신 유신 054930 | 코스닥 증권정보 현재가 15,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,450 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =행정처리 미숙으로 월드뱅크로부터 입찰참가자격 제한 처분

◆ 유니켐 유니켐 011330 | 코스피 증권정보 현재가 1,305 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,330 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =중국 디스플레이업체와 150억원 규모 OLED 장비 공급 계약

◆ 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,260 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,260 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =중국 디스플레이업체와 43억원 규모 디스플레이 검사장비 공급 계약

◆ 한국팩키지 한국팩키지 037230 | 코스닥 증권정보 현재가 2,155 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,185 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close = 한국제지 한국제지 002300 | 코스피 증권정보 현재가 19,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,300 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close 외 3인에서 해성산업 해성산업 034810 | 코스닥 증권정보 현재가 12,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,200 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close 외 3인으로 최대주주 변경

◆ 모베이스 모베이스 101330 | 코스닥 증권정보 현재가 3,670 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,500 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =공시번복으로 불성실공시법인 지정 예정

◆ 뉴파워프라즈마 뉴파워프라즈마 144960 | 코스닥 증권정보 현재가 4,995 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,800 2020.07.02 07:48 장시작전(20분지연) close =경기도 평택 일대 토지 및 건물 155억원에 양도 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr