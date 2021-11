[이번 주 유상증자] 11월 둘째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(11월) 둘째 주에는 이아이디와 해성산업이 유상증자를 진행한다.

◆ 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 368 전일대비 8 등락률 -2.13% 거래량 12,041,260 전일가 376 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 中 전력난에 공장 중단… 곡물가 상승 속 핵심 수혜주 공개!"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close =이아이디 일반공모 방식으로 유상증자를 진행한다. 오는 10일부터 11일까지 청약을 한다.

오는 8일 발행가액이 공고될 예정이다. 현재 결정된 발행가액은 363원이다. 2억2200만주를 발행해 806억원을 조달한다.

시설자금에 144억원을 투입할 예정인데 수원시 오피스텔 건설대금에 사용한다, 채무상환에 406억원, 운영자금에 91억원을 투입한다. 또 종속회사 지이 운영자금을 위한 타법인증권 취득에 150억원을 사용한다.

◆ 해성산업 해성산업 034810 | 코스닥 증권정보 현재가 13,850 전일대비 150 등락률 -1.07% 거래량 29,510 전일가 14,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 해성산업, 제지 테마 상승세에 5.28% ↑해성산업, 계양전기 자회사 편입[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일 close =해성산업은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 한다. 오는 11일부터 12일까지 구주주 청약, 16~17일 일반 공모 청약을 진행한다.

오는 9일 확정 발행가액이 공고될 예정이다. 현재 결정된 발행가액은 7100원이다. 총 100만주를 통해 71억원을 조달한다. 발행하는 주식의 종류는 기명식 우선주다.

운영자금에 71억원을 모두 사용하는데 해남 빌딩과 송남 빌딩의 노후 시설물 교체 및 부산 송남 빌딩의 화장실 리모델링 등에 사용한다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr