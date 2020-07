[아시아경제 장세희 기자]1일 오전 7시20분께 경남 김해시 한림면 한 알루미늄 폐기물 보관 창고에서 불이 나 13시간 넘게 꺼지지 않고 있다.

경남소방본부는 "알루미늄 폐기물이 물과 접촉하면 폭발하는 금수성(禁水性) 물질이기 때문에 물을 이용한 진화가 어렵다"고 밝혔다.

소방본부는 공장 주변에 모래로 방어벽을 쌓아 불길 확산을 막고 불이 완전히 꺼지기를 기다리고 있다.

소방당국은 불이 완전히 꺼지기까지 2∼3일가량 시간이 걸릴 것으로 보고 있다.

이번 화재로 인한 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

