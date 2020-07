[아시아경제 장세희 기자] 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.07.01 15:30 장마감 close 은 주상은 전 레오파마 최고경영자(CEO)와 삼성바이오로직스 재경팀 출신의 이권희씨를 경영지배인으로 선임한다고 1일 공시했다.

경영지배인 선임은 경영총괄 및 연구 활동이 목적이며, 지배인 임기는 이날부터 내년 6월 30일까지다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr