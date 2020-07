일성건설, ‘가재울역 트루엘 에코시티’ 익일 1순위 청약접수 진행

- 남향 위주 배치, 가좌녹지공원 파크 뷰 갖춰 눈길

- 6.17 부동산 규제 빗겨간 수혜단지로 높은 청약률 기대돼

- 금일 특별공급 시작, 1순위 2일, 2순위 3일 청약일정 진행 예정



일성건설㈜는 지난달 19일 가재울역 트루엘 에코시티 사이버 견본주택을 개관하여 운영 중이다. 지난달 18일 모집공고 승인을 받아 청약자격요건이 비규제 지역으로 해당되는 인천의 막바지 분양 단지로 예비 청약자들의 많은 관심을 받고 있다.

이 단지는 인천광역시 서구 가좌동 344번지 일원에 들어서며 10개 동, 전용면적 49~84㎡ 총 1,218가구로 이 중 477가구가 일반분양분이다. 실수요자 선호도가 높은 중ㆍ소형 평형대와 대단지로 구성돼 이목을 끌고 있다.

가재울역 트루엘 에코시티는 남향 위주의 설계로 채광과 통풍에 힘썼으며 가좌녹지공원을 바라보는 뷰도 일부 갖췄다. 여기에 일성건설만의 혁신 설계도 도입되어, 4베이(일부세대)구조는 물론, 입주민의 선호에 맞춘 다양한 팬트리 공간을 선택할 수 있다. 주방에는 특화수납공간을 제공해 편리한 주거공간을 선보일 예정이다.

이외에도 입주민의 만족도를 높이기 위해 휘트니스센터, 독서실, 경로당, 어린이집, 주민공간 등 다양한 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다.

가재울역 트루엘 에코시티는 인천지하철 2호선 가재울역 초역세권 단지로 1호선 주안역환승 및 동암역을 이용해 구로, 용산 등 서울도심으로 이동이 편리하다. 또한 단지 주변으로 버스노선이 다양해 인천 각지로도 접근하기 쉽다. 게다가 지하철 7호선 연장선 석남역이 2021년 개통 예정이며 지난 해 GTX-B노선이 예비타당성조사에 통과되는 등 교통호재까지 갖춰 미래가치도 기대된다.

여기에 그린 프리미엄도 기대할 수 있다. 가좌완충 녹지공원, 가좌울 공원, 열우물체육공원 등 다수의 공원이 단지 주변에 있고 함봉산, 철마산과 자연산책로, 인천둘레길 4코스가 가깝다. 더불어약 1.8km의 둘레산책로까지 단지 내에 위치해 쾌적한 주거여건을 갖췄다.

교육여건도 좋다. 가좌초, 가정초, 가정여중, 제물포중, 가좌고 등이 도보 거리에 위치해 있으며 학교를 중심으로 학원가도 가깝다. 홈플러스(간석점), 이마트트레이더스(송림점) 등의 대형마트가 인접하고 나은병원, 인천시의료원, 인천서구도서관, 가좌시장 등이 있어 생활환경도 우수하다.

가재울역 트루엘 에코시티가 들어서는 인천의 경우 6.17부동산 정책으로 인해 투기과열지구로 지정되었으나, 가재울역 트루엘 에코시티는 지난달 18일 모집공고 승인을 받아 청약자격 요건이 비규제지역으로 적용된다.

청약일정은 금일 특별공급을 시작으로2일(목) 1순위, 3일(금) 2순위 순으로 진행되며 당첨자 발표는 9일(목)이다. 정당계약은 7월 20일~23일 4일 간 견본주택에서 진행 된다.

한편 가재울역 트루엘 에코시티는 올해로 20년을 맞은 2020년 상반기 한경주거문화대상에서 ‘환경친화대상’ 수상작으로 선정됐다. 풍부한 녹지에 둘러싸인 숲세권 입지와 주변환경과 조화를 이룬 설계가 좋은 결과로 이어졌다는 평가다.

가재울역 트루엘 에코시티 견본주택은 인천광역시 서구 가좌동 344번지 일원 사업지 내에 위치한다.

