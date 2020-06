[아시아경제 이민지 기자] 한국경제학회는 제51대 학회장으로 정진욱 연세대 교수가 선출됐다고 30일 밝혔다.

선거는 이달 12∼25일 우편 투표와 전자 투표로 동시에 진행됐고, 이날 이사회에서 개표가 이뤄졌다. 정 교수는 이인호 현 회장(서울대 교수)에 이어 내년 2월부터 학회장을 맡는다.

