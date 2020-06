[아시아경제 이민지 기자] 매직마이크로 매직마이크로 127160 | 코스닥 증권정보 현재가 550 전일대비 23 등락률 +4.36% 거래량 1,351,284 전일가 527 2020.06.30 15:30 장마감 close 는 30일 최대주주 장원과 특수관계사인 퓨처테크원이 보유하고 있는 보통주 444만7431주 중 408만주를 양도하는 계약을 체결했지만 양수인의 잔금 지급 능력과 지급 가능성을 고려해 계약을 해제하기로 결정했다고 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr