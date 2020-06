[아시아경제 이민지 기자] 휴온스글로벌은 30일 김완섭 대표이사의 사임으로 윤성태 단독대표 체제로 변경한다고 공시했다. 김완섭 대표이사의 사내이사직은 유지된다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr