행정기관 정부혁신평가에 '코로나19' 대응성과 반영

행안부, 2020년 세부 시행계획 확정

[아시아경제 조인경 기자] 정부가 올해 정부혁신평가에서 각 중앙행정기관의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 성과를 반영하기로 했다.

행안부가 30일 발표한 '2020년 중앙행정기관 정부혁신평가 시행계획'에 따르면 코로나19 대응 성과를 적극행정, 공공데이터 연계·공유 등의 평가지표에 우대 반영하도록 했다.

또 비대면 서비스나 스마트 업무환경 등 '포스트코로나'를 대비한 기관의 노력과 성과도 디지털기반 공공서비스 혁신 등 3개 지표에 반영한다.

여러 기관별로 분산된 서비스를 연계·통합하거나 선제적·맞춤형 서비스를 제공한 성과 등 국민생활과 밀접한 분야의 공공서비스 혁신 성과, 국민 아이디어를 바탕으로 실제 사회문제 해결을 끌어낸 성과나 각종 성과평가·경진대회·공모사업 선정 등 다양한 분야에서 국민참여를 도입·확대한 성과 등을 평가한다.

사회적 가치 확산·실현을 위해 관련 평가배점도 기존 26점에서 32점으로 확대했다. 균형인사와 관련해서는 기존에 반영하던 여성·장애인 외에 청년도 추가해 정부위원회에 청년위원을 얼마나 확대했는지도 새롭게 평가한다.

이밖에 국민체감도 평가비중을 10점에서 15점으로 올리고 평가방법도 현장평가와 온라인투표 등으로 다양화했다.

정부혁신 평가결과는 정부업무평가 특정평가에 반영(10점)되고, 정부혁신 추진성과가 탁월한 기관에는 대통령·국무총리 표창과 포상금 지급, 우수기관 인증마크 부여 등 다양한 인센티브가 제공된다.

이재영 정부혁신조직실장은 "불확실성이 높은 포스트코로나 시대에 정부혁신의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "정부가 지속적으로 혁신을 추진해 국민이 체감하는 혁신성과를 창출할 수 있도록 평가를 추진하겠다"고 말했다.

