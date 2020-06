[아시아경제 구은모 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 15,450 전일대비 300 등락률 +1.98% 거래량 459,808 전일가 15,150 2020.06.30 10:05 장중(20분지연) close 은 방위사업청과 2366억7160만원 규모의 장애물개척전차 후속양산사업 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 9.6% 규모이며, 계약기간은 2023년 12월26일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr