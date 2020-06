대검 "채널A 사건 수사심의위 심의결과 경청해 업무 처리"

[아시아경제 조성필 기자] 대검찰청은 '검언유착' 의혹 사건에 대한 수사심의위원회 소집 결정과 관련해 "심의 결과를 경청해 업무 처리에 반영할 계획"이라고 밝혔다.

대검은 30일 출입기자단에 보낸 문자 메시지를 통해 "채널A 사건과 관련 검찰 수사심의위원회가 원활히 진행될 수 있도록 행정지원에 최선을 다하겠다"며 이같이 밝혔다.

검언유착 의혹 사건은 이례적으로 수사심의위와 전문수사자문단이 동시에 진행된다. 두 회의체는 절차나 구성에 차이가 있을 뿐 수사의 적정성이나 공소제기 여부 등을 심의한다는 점에서 기능은 비슷하다.

수사심의위는 채널A 이모 기자에게 협박성 취재를 당했다고 폭로한 이철 전 밸류인베스트코리아(VIK) 대표가 신청했다. 대검이 채널A 기자의 진정에 따라 소집을 결정한 전문자문단에 대한 '맞불' 성격이란 해석이 분분하다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr