최형두 “공수처, 윤석열 검찰의 권력비리 수사 가져오겠다는 것”

“국회의장, 사임계조차 안 받아들여…초헌법적 권한 남용”

[아시아경제 임춘한 기자] 최형두 미래통합당 원내대변인은 30일 공수처장 후보 추천 문제와 관련해 “코로나19 때문에 온 나라가 위기고 IMF 때도 안 했던 3차 추경을 하는 과정”이라며 “지금 공수처가 그렇게 급박한 문제인지, 사실 그 자체가 초헌법적 기구”라고 밝혔다.

최 원내대변인은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “윤석열 검찰이 하고 있는 권력비리 수사를 공수처로 가져오겠다는 것 그 이상으로 아무 의미가 없다고 본다”며 “현재로서는 (공수처장 후보 추천위 구성 절차에) 응할 수가 없다”며 이같이 말했다.

최 원내대변인은 “어제까지 (우리당이) 야당 국회의원으로서 상임위에 참여하겠다고 했다. 그런데 몇 시간도 기다려주지 않고 바로 강제배정을 했다”며 “그런 상황에서 우리당에서 각 의원들이 의지와 정책 능력에 따라 다시 (상임위를) 배정해야 될 문제가 있다”고 밝혔다.

최 원내대변인은 “지금 국회의장이나 여당이 과도한 점은 사임계조차 받아들여지지 않고 있다는 점”이라며 “야당 국회의원 103명을 숫자만 채워놓고 참여하든지 말든지 강행하겠다는 얘기다. 세상에 이런 초헌법적이고 권한 남용이 어디 있느냐”고 지적했다.

최 원내대변인은 “6·29 선언 33주년 아니었느냐. 시민들이 함께 투쟁해서 이뤘던 민주화가 시작된 날”이라며 “그날 의회 독재가 시작됐다”고 말했다.

