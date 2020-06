경기소방, 위험물 시설 '안전점검'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 여름철 위험물 시설 안전점검에 나선다.

경기소방본부는 올 여름 도내 위험물 시설을 대상으로 안전관리 사항을 중점 점검하고, 위험물 안전 관리자에게 이를 교육ㆍ지도할 예정이라고 30일 밝혔다.

폭염기 위험물시설 안전관리사항은 ▲환기ㆍ배출시설 기준 준수 ▲위험물 저장소 등 적정온도 유지 및 혼재기준 준수 ▲냉각ㆍ보냉기능(비상전원 확인) 확인 ▲화재안전설비(소방설비) 정상작동 여부 점검 ▲위험물안전관리자 공백 시 대리자 지정 운영 등이다.

이와 함께 스티렌(석유류)과 같은 중합성 위험물 저장ㆍ취급시설 도내 45곳 60개 시설을 대상으로 다음 달 초까지 위험물안전관리법 준수여부 등을 지도ㆍ점검할 계획이다.

경기소방본부에 따르면 2015년부터 2019년까지 최근 5년간 도내에서 발생한 전체 위험물 사고는 152건으로 7~8월에 20건(13.2%)이 발생했다.

하지만 최근 5년간 7~8월에 발생한 인명피해(22명)와 재산피해(132억여원)는 5년간 전체 인명피해(64명)와 재산피해(379억여원)의 각각 34.3%와 35.1%를 차지했다.

지난해 8월에는 안성의 한 물류창고 건물 지하에서 무허가로 보관 중이던 제5류 위험물(아조화합물)이 원인을 알 수 없는 이유로 폭발하는 화재가 발생해 1명이 숨지는 등 12명의 인명피해와 81억원의 재산피해를 냈다.

경기소방본부 관계자는 "위험물 사고 방지를 위해 도내 소방관서에 폭염기 위험물시설 안전관리를 당부하는 내용의 서한문을 발송했다"며 "위험물 취급 및 저장업체를 대상으로 지도 점검을 대폭 강화하겠다"고 밝혔다.

