도봉구, 코로나 OUT ‘815 역사문화콘서트 온라인 오디션’ 개최

7월7일까지 노래 영상 이메일 신청 접수... 예심 통해 성악, 일반가요, 트롯, 합창(10인 이상) 분야 본선 진출자 선정

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 광복절을 기념, '815 역사문화콘서트 온라인 오디션'을 개최한다.

구는 주민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 문화생활을 제공하기 위해 구민들이 만드는 ‘815 역사문화콘서트 온라인 오디션’을 마련했다.

‘815 역사문화 콘서트’는 8월14일 오프라인 무대로 진행된다.

모집기간은 7월7일 오후 6시까지다. 성악, 일반가요, 트롯, 합창(10인 이상) 등 다양한 장르의 노래를 선곡 할 수 있다.

신청은 본인소개와 함께 무반주 노래 1절을 포함한 3분 이내의 노래 영상을 스마트폰으로 촬영해 이메일(white1214@dobong.go.kr) 신청 하면 된다.

이번 온라인 예심을 통해 최종 선발된 진출자는 7월18일 오후 2시 도봉구민회관 대강당에서 개최 하는 '코로나 OUT, 슬기로운 도봉 문화생활 ? 815 역사문화콘서트 온라인 오디션' 본선 오프라인 무대에 진출해 경연을 펼치게 된다.

특히, 본선 진출 팀에게는 도봉구청 유튜브에 해당 노래 영상을 게시하며 소정의 출연료(5만원)를 지급할 예정이다.

본선 무대 수상자에게는 ▲최우수(1명) 100만원 ▲우수(2명) 각50만원 ▲장려(3명) 각20만원의 시상금과 8월14일에 개최되는 ‘815 역사문화 콘서트’ 출연 기회를 제공한다.

이동진 도봉구청장은 “이번 ‘815 역사문화콘서트 온라인 오디션’ 개최를 통해 숨어 있는 구민 여러분들의 끼와 재능을 펼칠 수 있는 기회가 되길 바라며, 코로나19 장기화로 문화생활의 제약이 많은 요즘, 구민들이 직접 참여하며 스트레스를 날릴 수 있는 힐링의 시간이 되길 바란다”고 말했다.

