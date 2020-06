< 장 마감 후 주요 공시 >

=GS건설과 352억 규모 공급계약 체결

=자회사 현대엘앤씨 단기차입금 한도 증가 결정

