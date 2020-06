[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱모델 강하빈이 몸매를 자랑했다.

최근 강하빈은 자신의 인스타그램에 "????????? ???? ?????????. ????????????? ????????????"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 강하빈은 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있다. 특히 강하빈의 글매러스한 몸매가 시선을 잡는다.

한편 강하빈은 150번째 발간을 맞이한 2015년 맥심 11월호 표지 모델이 되었다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr