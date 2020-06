SK에너지, 'SK오일로패스 시즌2' 시행

[아시아경제 황윤주 기자] SK에너지가 지난해 실시해 큰 호응을 얻은 ‘SK오일로패스 시즌 2’를 7월 2일부터 22일까지 20일간 시행한다.

지난해 SK오일로패스가 25-35 청춘들의 열정을 응원했다면, 이번 시즌 2에서는 전세계를 강타한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로부터 지치고 힘든 국민들과 그 국민들을 구하는데 열정을 다하고 있는 코로나 영웅들에게 국민들이 에너지를 전하는 형태로 진행된다.

SK에너지는 이번 오일로패스를 통해 국민들의 에너지를 코로나 영웅들에게 전달하는 가교 역할과 함께 지친 코로나 영웅들의 힘을 북돋우는 사회안전망(Safety Net)을 구축한다는 계획이다. 자세한 캠페인 내용과 참여방법 등은 행사 시작 당일 SK오일로패스 공식 홈페이지에 공개된다.

올해 실시하는 SK오일로패스에서는 특히 사회안전망 구축이라는 방향성을 더 명확하게 하고 동시에 코로나로 힘든 국민들을 응원하기 위한 방안으로 SK에너지와 이마트가 함께 하기로 해 더욱 기대를 모으고 있다.

SK에너지는 SK오일로패스 시즌 2 신청자 중 5만명을 대상으로 이마트 할인권 1만원권을 지급하고, 이마트는 10만원 이상 구매 고객을 대상으로 SK주유권 5000원권 12만장을 지급하는 공동 프로모션을 실시한다.

SK에너지는 "작년 SK오일로패스가 뜨거운 청춘의 열정을 일깨웠고, 올해는 기업 캠페인의 사회안전망 구축을 통해 더 큰 행복을 키우게 될 것"이라며 "기업도 어렵지만, 이번 캠페인으로 힘든 국민들과 그들을 구한 영웅들을 응원함으로써 코로나19 위기를 극복하는 동력이 될 수 있을 것"이라고 설명했다.

