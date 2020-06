[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 74,000 전일대비 1,500 등락률 +2.07% 거래량 426,501 전일가 72,500 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =단기차입금 2301억원을 늘려, 차입금액은 자기자본대비 25.0% 수준.

◆ 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,080 전일대비 270 등락률 +3.96% 거래량 182,380 전일가 6,810 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =운영자금 2000억원 마련을 위해 제3자배정 유상증자를 결정. 이번 증자에는 교보생명이 2000억원을 출자. 출자 후 지분율은 73.06%이다.

◆ LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 487,500 전일대비 59,500 등락률 +13.90% 거래량 1,156,149 전일가 428,000 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =LCD편광판 사업을 Nanjing NewSub에 양도. 양도가액은 7348억1940만원이다.

◆ 한국콜마 한국콜마 161890 | 코스피 증권정보 현재가 43,000 전일대비 1,400 등락률 +3.37% 거래량 196,904 전일가 41,600 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close =자회사 Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd가 빌린 307억원에 대해 채무보증을 결정. 보증금액은 자기자본대비 3.62%에 해당.

◆네이버=종속회사인 웹툰엔터테인먼트가 채무상환을 목적으로 1670억6974만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정.

◆ 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 6,590 전일대비 450 등락률 +7.33% 거래량 648,420 전일가 6,140 2020.06.16 15:30 장중(20분지연) close = 메디파트너 주식회사로부터 주주총회소집허가에 관한 소송이 제기됐다고 공시

이민지 기자 ming@asiae.co.kr