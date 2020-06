[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설은 공사비 1668억원 규모의 ‘주양쇼핑 재건축 사업’(명일동 복합시설 건립공사)을 수주했다고 16일 밝혔다.

서울 강동구 명일동 중심 상업지역에 위치한 주양쇼핑 재건축 사업은 지하 4층~지상 8층 상가 건물을 지하 7층~지상 29층 2개동 주상복합시설로 탈바꿈한다. 내년 하반기 착공에 들어가 2024년 준공예정이다. 지상 4층까지는 상가, 5층부터는 주거용 오피스텔(768실)로 구성된다.

포스코건설은 이번 사업 수주를 계기로 건축연한 30년을 넘긴 상가건물 등 노후된 집합건물 재건축 시장에서 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

