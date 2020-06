인천 코로나19 확진자 중 첫 사망자 발생

[아시아경제 김지희 기자] 인천에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 중 처음으로 사망자가 발생했다.

인천시 남동구에 따르면 이달 12일 코로나19 양성 판정을 받고 가천대길병원에 입원 중이던 80대 A씨가 15일 숨졌다. A씨는 양성 판정을 받기 전 별다른 합병증이나 병력은 없었던 것으로 파악됐다. A씨에게 코로나19 의심 증상이 나타난 건 이달 7일부터다.

A씨는 지난달 30일 서울시 관악구 건강용품 방문판매업체 '리치웨이'를 방문해 확진자의 접촉자로 분류, 이달 3일 남동구 보건소에서 검체 검사를 받았으나 음성 판정이 나왔다. 이후 이달 11일 자가격리 해제를 앞두고 2차 검사를 받은 결과 12일 양성 판정이 나와 가천대길병원 음압 병동으로 이송됐다.

A씨는 자가격리 기간인 이달 5일과 8일 격리장소인 자택을 무단 이탈해 병원을 찾았다가 방역 당국에 발각된 바 있다.

한편 인천시가 관리 중인 코로나19 누적 확진자는 이날 기준 319명으로, A씨는 이 가운데 첫 사망자다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr