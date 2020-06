◆나를 찾아서= 심해를 유영하던 어린 물고기가 붉은 보석을 마주한다. 입을 맞추자 붉게 물드는 몸. 물고기는 그렇게 빛나는 것을 찾아 물들고 또 물든다. 투명했던 본래 색을 점점 잃어버린다. 저자는 어린 물고기의 여정을 통해 자아를 발견하기가 얼마나 어렵고 소중한지 알려준다. 반짝이는 보석은 동경과 욕망이다. 부드러운 파스텔로 문지르고 비벼서 감각적으로 나타난다. 다양한 색깔 변화로 어린 물고기의 감정에 공감하도록 유도하며 잊었던 자신을 온 마음으로 받아들이는 아름다운 순간을 창조한다. (변예슬 지음·그림/길벗어린이)

