뉴욕증시, 폭락 하루만에 반등 성공(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕증시가 하루전 폭락세에서 벗어나 반등에 성공했다. 다만 하루전 폭락을 불러온 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 유행의 우려는 여전한 상황이다.

12일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 477.37포인트(1.90%) 상승한 25,605.54에, S&P500지수는 39.21포인트(1.31%) 오른 3041.31에, 나스닥지수는 96.08포인트(1.01%) 상승한 9588.81에 각각 마감했다.

주간기준으로는 다우지수가 5.5%. S&P 500 지수는 4.78%, 나스닥은 2.3% 하락했다. 3월 셋째 주 이후로 약 3개월 만에 최대 낙폭이다.

이날 3대 지수 모두 개장직후 강세를 보였지만 이후 다우지수가 장중 한때 50포인트가량 하락하는 등 변동성이 커 여전히 불안감이 남아있음을 보여줬다.

이날도 코로나19 재확산 가능성은 계속됐다. 미 50개 주 가운데 인구가 2ㆍ3위인 텍사스ㆍ플로리다주가 이번 주 들어 코로나19 일일 신규 환자 수가 최고치를 기록했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

연방준비제도(Fed)는 이날도 이날 반기 통화정책 보고서를 통해 가계와 기업의 취약성에 대해 경고했다.

다만 이날 발표된 경제 지표는 경기 회복세를 기대케 했다. 6월 미시간대 소비자태도지수 예비치는 78.9로, 전월 확정치72.3에서 올랐다. 월스트리트저널이 집계한 시장 전망 75.0도 상회했다. 미국 경제 핵심인 소비 회복을 예고한 것이다.

7월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당0.2%(0.08달러) 하락한 36.26달러에 거래를 마쳤다. WTI는 이번 주 8%대 낙폭을 기록했다. 8월 인도분 금은 전날보다 온스당 0.1%(2.50달러) 하락한 1737.30달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr