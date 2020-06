이찬원, 강다니엘-전현무와 인증샷..."강다니엘 선배님과 '전참시' 출연"

[아시아경제 강혜수 기자] 트로트 가수 이찬원이 강다니엘, 전현무와 함께 한 사진을 공개해 훈훈함을 자랑했다.

6일 오후 이찬원은 자신의 SNS에 2장의 사진을 공개하며, "오늘 오후 11시!! MBC '전지적 참견 시점' 갓다니엘!! 강다니엘 선배님과 제가 출격합니다!!"라며 기쁨을 한껏 드러냈다. 이어 "많은 선배님들께서 정말 재미있게 이끌어주셔서 촬영 정말 즐겁게 마치고 왔습니다!! 오늘오후 11시~ 많은 시청 부탁드립니다!!"라고 전했다.

사진에서 이찬원은 '전지적 참견 시점' 대본을 든 채 전현무, 강다니엘과 함께 포즈를 취하고 있다. 강다니엘은 두 손에 브이를 그려보이며 웃음짓고 있으며, 전현무와 이찬원은 톤이 다른 옐로우 티셔츠로 시선을 끌었다.

이에 앞서 전현무 역시 자신의 SNS에 이찬원이 올린 사진과 다른 포즈의 사진을 공개하면서 "다녤과 찬또랑 사진 찍은 이유 오늘 밤 11시 전참시^^"라는 글을 남겨 기대감을 높였다.

MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점'은 매주 토요일 오후 10시 55분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr