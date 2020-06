[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북지방환경청이 제25회 ‘환경의 날’을 맞아 고창 인천강 하구 습지보호지역에서 환경정화 활동을 실시했다고 5일 밝혔다.

고창 인천강 하구 습지는 자연원형이 잘 보전된 서해안 열린 하구로써 멸종위기생물 등 생물성이 풍부한 지역이다.

이곳은 갯벌 연안과 인천강 하구, 운곡습지의 육상생태계를 연결하는 국내 첫 습지 생태축으로 모범 습지 원형으로 손꼽히고 있다.

정복철 청장은 “일상에서 환경을 위한 작은 실천이 환경위기를 극복하는 첫걸음이 될 것”이라며, “환경의 날을 계기로 일회용품 사용줄이기 등 친환경 생활화가 되기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr