관악구, 노인일자리 참여 어르신께 20% 추가 인센티브 상품권 지급

노인일자리 참여 2253명 대상 4개월 간 온누리상품권 12억6000여만 원 지급 예정... 월 활동비 중 일부 상품권으로 받을 경우 약 20% 추가 인센티브 제공

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 노인일자리 공익활동 사업에 참여하는 어르신 2253명에게 월 활동비의 약 20% 추가 인센티브 상품권을 지급한다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 소득이 줄어 경제적 어려움을 겪고 있는 어르신들의 소비 여력을 강화하고 위축된 지역경제 활성화에 보탬을 주기 위한 취지다.

상품권 지급은 노인일자리 사업에 참여하는 어르신들이 급여 중 일부를 상품권으로 받을 경우 월 활동비의 약 20% 추가 인센티브를 제공하는 방식으로 진행된다.

활동비 전액을 현금으로 수령할 경우 월 27만원을 받는데 비해 온누리상품권 수령을 희망할 경우 현금 18만9000원과 함께 온누리상품권 14만 원(8만 1000원=급여 30%, 5만9000원=인센티브)으로 총 32만9000원을 받을 수 있다.

구는 상품권 지급을 위해 국·시비를 포함한 총 12억6000여 만 원 예산을 투입, 노인일자리 공익활동 참여 어르신 2253명 중 상품권 수령 동의서를 제출한 어르신들에게 6월부터 4개월간 온누리상품권을 지급할 예정이다.

상품권 지급 동의서는 동 주민센터 및 각 수행기관에서 접수 중이며, 온누리 상품권은 매월 초에 각 수행기관에서 수령할 수 있다.

관악구는 코로나19 확산 방지 차 중단했던 노인일자리 공익활동 사업을 비교적 감염 우려가 낮은 비대면 또는 실외 분산형 사업 위주로 5월 11일부터 순차적으로 재개하고 있다.

구는 ▲등·하굣길 안전지킴이 ▲놀이터 행복지킴이 ▲도시락 배달 사업 등 총 58개 노인일자리 사업을 통해 어르신들에게 경제적 보탬과 삶의 활력을 제공하고 있다.

박준희 구청장은 “노인일자리 공익활동 참여 어르신들이 상품권 혜택을 받을 수 있도록 각 수행기관에서는 어르신들에게 적극적인 안내와 홍보를 부탁드린다”며 “코로나19로 소득이 줄어 어려움을 겪고 계신 어르신들에게 조금이나마 경제적으로 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

