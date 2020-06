비규제지역 분양 '더샵 송도 센터니얼' 143.4대 1

[아시아경제 유인호 기자] 비규제지역인 인천 송도에서 분양하는 '더샵 송도 센터니얼'의 1순위 평균 청약 경쟁률이 143.4대 1에 달했다.

4일 한국감정원 청약홈에 따르면 이날 1순위 청약을 받은 인천 연수구 더샵 송도 센터니얼은 190가구 모집에 해당지역과 기타지역을 합쳐 2만7251명이 신청했다.

최고 경쟁률은 전용면적 84㎡A 기타지역(431.3대 1)에서 나왔다. 주택형ㆍ지역별로 전용 84㎡B 해당지역(75.1대 1)과 84㎡C 해당지역(80.6대 1)만을 제외하고 모두 세 자릿수 경쟁률을 보였다.

오는 8월부터는 민간택지 중 투기과열지구 등 규제지역에서만 시행 중인 분양권 전매제한이 수도권 대부분 지역과 지방 광역시로 확대되는 상황에서 규제를 피하려는 청약 투자 수요가 몰린 것으로 풀이된다.

더샵 송도 센터니얼은 인천 연수구 송도국제업무단지에 지하 2층ㆍ지상 최대 39층, 4개동, 전용면적 75∼98㎡ 총 342가구 규모로 조성된다.

