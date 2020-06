[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 24,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,000 2020.06.03 00:00 장중(20분지연) close = 기판처리장치 및 기판처리장치의 오링 세정방법에 관한 국내 특허 취득.

◆ 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.06.03 00:00 장중(20분지연) close = 현 대표에 대한 업무상 배임, 업무상 배임미수 혐의 등에 대한 서울남부지방검찰청의 공소제기 사실 확인.

◆ 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 193,900 전일대비 63,600 등락률 -24.70% 거래량 1,293,628 전일가 257,500 2020.06.03 15:32 장중(20분지연) close = '분식회계 등 루머' 관련 "사실 무근"이라고 해명.

◆ 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 58,000 전일대비 4,700 등락률 -7.50% 거래량 1,126,501 전일가 62,700 2020.06.03 15:30 장중(20분지연) close = 비소세포폐암 1차 치료제로 백토서팁+키트루다 병용 임상2상 시험계획(IND) 식품의약품안전처 신청.

