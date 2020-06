[드링킷] 편의점 신 조합 레시피

과연 제일 맛있었던 조합은?

왜 편의점은 털어도 털어도 끝이 없는 걸까. 저마다의 제품들을 하나씩 먹어보는 즐거움도 있지만 '마크 정식', '삼각 김밥 비빔밥', '만둣국' 등 개성을 담은 편의점 꿀 조합들이 쏙쏙 출현하고 있다. 편의점 제품들, 색다르게 즐길 새로운 조합 없을까? 드링킷이 제안하는 3가지 편의점 新 조합을 만나보자.

1. 만두 전골

<재료>

- 소시지

- 부대찌개 라면 (라면 종류 크게 상관없음)

- 냉동 만두

- 김치

<조합>

① 소시지와 만두를 먼저 익힌다. 소시지가 꼬치 형태라면 나무 막대를 미리 제거하여 한 입 크기로 작게 썰어준다. 만두는 컵라면 하나 당 3-4개가 적당하다.

② 라면에 물과 수프를 넣어 익을 동안 손질한 소시지와 만두는 에어프라이어나 전자레인지에 조리한다. 만두를 전자레인지에 조리할 경우 접시에 물을 조금만 넣어준 뒤 약 4분간 돌려주고 에어프라이어를 사용한다면 7분 가량 익혀준다. (중간에 한 번 뒤집어 주는 것을 추천)

③ 익은 면을 젓가락으로 풀어헤쳐 수프를 뭉치지 않게 섞은 뒤 김치를 넣고 조리된 소시지와 만두를 함께 추가한다.

Tip. 얼큰한 국물 맛을 위해 단맛이 많이 나는 김치는 지양할 것.

<완성>

▷ 맛 평가 : 김치가 조금 달아 아쉬웠지만 전반적으로 얼큰하고 맛의 밸런스가 좋았다. 좀 더 매운맛을 원한다면 청양고추를 추가해도 좋을 듯 하다.

▷ 술과의 조합 : 맥주도 좋지만 배부를 수 있다. 소주와 먹는 것을 추천.

▷ 재시식 의사 : ★★★★☆

2. 불닭 짜장

<재료>

- 불닭볶음면

- 짜파게티

- 감동란

<조합>

① 굉장히 간단하다. 불닭 짜장은 소스 비율만 잘 맞춰주면 되는데, 먼저 짜파게티와 불닭볶음면을 삶은 뒤 물을 버려준다. 이때 밑바닥에 소량의 물은 남겨둘 것, 소스를 골고루 비비기 위해 필요하다.

② 면이 익었다면 짜파게티나 불닭볶음면 중 하나의 컵을 반 정도만 다른 하나의 컵에 옮겨 담는다. 총량이 1.5컵을 만들면 된다.

③ 대망의 소스 차례. 짜장 수프 : 불닭 소스를 1.5 : 2의 비율로 맞추어 넣는다. 그리고 서로 뭉치지 않게 잘 섞어준 뒤 감동란을 반으로 갈라 토핑해준다.

<완성>

▷ 맛 평가 : 오늘 시식한 것들 중 가장 맛있었던 조합이다. '짜파구리'는 뭔가 '너구리'의 맛을 잘 느낄 수 없어 개인적으로 아쉬웠는데 이 조합은 짜장 맛과 알싸한 불닭 소스의 맛이 함께 올라와 중독성이 매우 강했다. 매운맛이 올라올 땐 위에 얹어진 감동란을 한 입 먹자.

▷ 술과의 조합 : 맥주를 마신다면 탄산이 강하지 않은 밀 맥주 계열이 좋을 것 같고, 와인 종류도 은근 잘 어울릴 듯 하다.

▷ 재시식 의사 : ★★★★★

3. 치즈 구마

<재료>

- 고구마 말랭이

- 스트링 치즈

- 고구마 샐러드 (없어도 좋으나, 함께 먹으면 맛 균형이 좋음)

<조합>

① 에어프라이어나 전자레인지 둘 다 이용 가능하다. 먼저 에어프라이어에 조리할 경우 치즈를 덮어야 하기 때문에 종이 호일을 아래에 깔아준다. 전자레인지를 사용할 경우 적절한 그릇 위에 고구마 말랭이를 펼쳐주자.

② 다음으로 스트링 치즈를 찢어 덮어주자. 고구마 말랭이 2봉엔 스트링 치즈 3개 정도가 적당하다. 치즈를 좋아한다면 더 올려줘도 괜찮다. 치즈를 다 얹었다면 에어프라이어에 5-6분, 전자레인지에 5분 정도 돌리기만 하면 된다.

<완성>

▷ 맛 평가 : 상상되는 맛이었다. 고구마 말랭이를 에어프라이어에 돌렸더니 겉은 바삭해지고 안은 촉촉함이 살아있어 식감이 좋았다. 여기에 치즈까지 올리니 고소함 상승. 스트링 치즈가 취향이 아니라면 모짜렐라 치즈를 사용해도 좋다. 고구마 샐러드까지 곁들이면 구황작물의 고급미를 느낄 수 있을 것이다.

▷ 술과의 조합 : 딱 먹자마자 탄산 가득한 시원한 맥주가 마시고 싶었다. 고구마가 달아 위스키와도 호흡이 좋다.

▷ 재시식 의사 : ★★★☆☆

이유진 에디터 yujina0304@asiae.co.kr