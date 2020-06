서초구, 1인1악기 '온라인 Sound of Seocho'(집콕 연주회) 개최

서초구 초등학생들의 1인1악기 온라인 집콕 연주회 개최...교육부터 연주회까지 펼치는 온라인 1:1 악기수업 프로젝트

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 문화예술의 도시, 서초만의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응법 '온라인 1:1 악기수업 큐~' 프로젝트의 완성을 위한 온라인 집콕 연주회를 7일 개최할 예정이다.

'온라인 1:1 악기수업 큐~' 프로젝트는 코로나19 장기화로 온라인 개학기간 동안 학생들에게 문화예술교육 공백을 줄이고 악기교육을 통해서 어려운 시기에 학생들이 즐겁게 참여할 수 있도록 지난 4월16일부터 진행하고 있는 사업이다.

예술교육은 꾸준한 연습을 통해 실력을 키울 수 있는 활동인 만큼 이번 프로젝트를 통해 평소에 시간이 없어 못했던 악기연습에서 연주회까지 온라인으로 펼칠 수 있도록 ▲서초스타일로 제작된 악기교육 동영상을 유튜브 및 학교에 제공 ▲제공된 동영상을 통해 악기연습 후 연주동영상 ‘UCC 뽐내기’참여 ▲우수 UCC 연주학생에 대하여 악기강사와 학생 간 실시간 원격 1:1악기수업을 받을 수 있는 기회제공 ▲1:1악기수업 참가학생 대상으로 온라인 집콕연주회 개최등으로 구성했다.

'온라인 1:1 악기수업 큐~' 프로젝트를 위해 악기교육 영상제작 및 1:1 악기수업에 참여한 50명의 전문 악기강사들로부터 레슨을 받아온 100명의 학생들은 지난 5월부터 ‘온라인 집콕 연주회’를 위한 악기연주 영상 제작을 위한 악기연습을 해왔다.

온라인 연주회 영상 제작을 위해 ‘실시간 원격 1:1 악기수업’의 시작단계부터 참여 학생들에게 각자의 파트별 연습이 가능한 연주곡을 선정했다.

연주곡은 아리랑, 에델바이스, 상어가족으로 아리랑과 에델바이스는 아이들이 즐겁게 연주할 수 있는 리듬으로 편곡과정을 거쳐 선보일 예정이다.

이번 연주회는 바이올린, 플롯, 클라리넷 등 오케스트라 악기부터 우쿨렐레, 리코더, 장구, 가야금 등 총 17종의 악기로 수업이 진행돼 퓨전 오케스트라 형태의 콘서트가 될 것으로 기대가 모아진다.

‘악기연주 UCC뽐내기’로 보여준 나만의 ‘음악적 끼’를 온라인 합주영상인 ‘화합의 SOUND’로 보여준다.

‘실시간 원격 1:1 악기수업’에 참여하고 있는 100명은 나만의 음악적 잠재력과 끼를 보여주는 지난 4월 개최된 ‘악기연주 UCC 뽐내기’에서 선발된 학생들이다.

선발된 학생들의 연주영상은 생활주변의 종이컵으로 악기이상의 리듬감을 보여주는 연주부터 여린 고사리 손으로 커다란 하프를 온몸으로 연주하는 동영상 등 기발하고 다양한 연주로 응모, 악기수업 전부터 악기강사들로부터 온라인 연주회에 대한 기대감을 갖게 했다.

집에서 영상을 통해 플롯을 배우게 된 신중초 5학년 학생은 악기의 기본소개부터 호흡을 조절, 부드럽게 소리를 내는 전문적인 방법까지 깨우치게 해주는 영상콘텐츠에 흥미를 느껴 ‘악기연주 UCC뽐내기’에 응모해서 5월 한달동안 1:1 원격 수업을 받았다.

학부모는 1:1 악기강사와 매칭, 집에서도 얼마든지 아이가 배우고 싶은 악기를 선택, 배울 수 있어 좋은 기회가 됐고 각자 연습해온 악기로 소리를 모아 연주회를 열어보는 온라인 집콕 연주회에 대한 기대감도 나타냈다.

온라인 악기수업 참여 학생들의 1인1악기 연주영상을 모아서 하나의 소리로 영상편집 하는 과정을 거쳐 제작되는 ‘온라인 집콕 연주회’는 코로나19로 학교에 가지 못하는 초등학생들이 일상으로 돌아가고픈 마음을 담은 ‘화합의 SOUND’로 공개되며, 시간은 7일 오후 6시 서초구청 공식 유튜브를 통해 공개할 예정이다.

이번 온라인 연주회는 코로나19로 인한 각종 예술활동이 중단됨에 따라 어려움을 겪는 예술가들을 강사로 참여시켜 틈새 일자리를 제공했다.

온라인 1:1 악기수업 프로젝트 추진으로 서초구는 악기강사 13명이 참여, 13종류의 다양한 악기를 배울 수 있도록 동영상 총 22편을 자체 제작, ‘실시간 원격 1:1 악기수업’에 50명의 강사가 온라인 강의에 참여하는 등 강사들 스스로 악기수업은 대면수업으로만 가능하다는 프레임에 갇히지 않고 온라인 교육방법으로도 충분히 활동이 가능하다 예술교육의 새로운 페러다임을 제시하는 계기가 됐다.

조은희 서초구청장은 '온라인 Sound of Seocho' 연주회를 앞두고 "사상 초유의 온라인 개학기간동안 아이들이 음악과 함께 할 수 있는 기회가 제공돼 더욱 의미가 있다"며 "우리가 코로나19 위기에서도 1인1악기 사업이 멈추지 않았듯이 어떤 위기도 잘 극복해 나가기를 바란다"고 말했다.

