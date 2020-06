대구시교육청, 교육정책 탐구 '다품캠페인' 초성퀴즈 이벤트

4~17일 시교육청 SNS서 진행 … 퀴즈 주제 '탐구 기반 개념 교육'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 4일부터 15일까지 시교육청 SNS 7개 채널을 연계한 블로그 및 페이스북을 통해 교육정책을 탐구하며 이해하는 '다품캠페인 초성퀴즈 이벤트'를 진행한다고 3일 밝혔다.

지난 4월에 이어 올 해 두 번째 진행하는 '다품캠페인'은 시민들의 대구교육정책에 대한 관심과 이해도를 높이고자 12월까지 총 6회에 걸쳐 진행되는 이벤트다. 이번 이벤트는 초성퀴즈 형식으로 유튜브를 비롯한 페이스북, 인스타그램 등 일반인들이 접근하기 좋은 SNS 채널을 통해 실시된다.

이번 퀴즈 주제는 '대구시교육청이 전국 최초로 공교육에 도입한 탐구 기반 개념 중심 학교 교육 프로그램'이다. 이벤트는 시교육청 블로그와 페이스북 페이지에 게시된 초성 퀴즈에 정답을 댓글로 남기면 정답자를 추첨해 소정의 온라인상품권을 증정한다. 정답에 대한 힌트는 대구시교육청 유튜브와 링크된 영상을 통해 누구나 쉽게 얻을 수 있다.

지난 '메이커교육'편에서 4000여명의 응원 댓글이 달리는 등 폭발적인 인기로 큰 호응을 얻었던 다품캠페인 이벤트 내용은 대구시교육청 누리집과 SNS 공식채널에서 확인할 수 있다.

대구시교육청 홍보담당자는 "IB(국제바칼로레아)가 상호문화의 이해와 존중을 통해 탐구심이 많고 지적이며 배려심이 있는 학생들을 양성하는 것이 목적인 만큼 이벤트를 통해 많은 시민들이 관심을 가지고 참여해서 대구교육을 함께 이끌어 나가기를 희망한다"고 전했다.

