한국자동차기자협회, 6월의 차에 '르노 캡처' 선정

[아시아경제 우수연 기자]한국자동차기자협회가 올해 6월의 차에 르노 캡처를 선정했다고 3일 밝혔다.

한국자동차기자협회는 지난 달 출시된 르노 캡처, 아우디 Q3, 포르쉐 911이 6월의 차 후보에 올랐으며 치열한 경쟁 끝에 르노 캡처가 17점(25점 만점)을 얻어 6월의 차로 최종 선정됐다고 설명했다.

5개 평가 항목별로 1~5점 척도를 적용했으며, 캡처는 5개 평가 항목에서 평균 3.4점(5점 만점)을 기록, 전체 항목에서 우수한 점수를 받았다. 특히 외부 디자인 항목에서 4점, 제품 실용성 항목에서는 3.7점을 받았다.

류종은 올해의 차 선정위원회 위원장은 "르노 캡처는 프렌치 감성의 감각적인 내외관 디자인이 특히 돋보이며, 주행 안전 기능들을 전 트림에 기본으로 채택하는 등 안전성과 편안함, 실용성을 함께 겸비한 콤팩트 SUV"라고 평가했다.

한국자동차기자협회 산하 올해의 차 선정위원회는 매월 1일부터 말일까지 한 달 동안 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 외부 디자인, 인테리어, 제품의 실용성, 안전성 및 편의사양, 상품성 및 구매 의향도 등 5개 항목을 종합 평가해 후보 차량을 선발하고, 이들 차량을 대상으로 올해의 차 선정위원회 임원들의 투표를 통해 최고의 차량 1대를 선정한다.

차기자협회는 지난해 5월부터 이달의 차를 선정해 발표하고 있으며 올해 들어서는 기아자동차 K5(2020년 1월), 제네시스 GV80(2월), 더 뉴 메르세데스-벤츠 A-클래스 세단(3월), 제네시스 G80(4월), 현대자동차 올 뉴 아반떼(5월)가 이달의 차에 오르는 영예를 안았다. 차기자협회는 국내 유수의 일간 신문, 방송, 통신사, 온라인, 자동차 전문지 등 54개 매체를 회원사로 두고 있으며 회원사 소속 기자 200여 명이 활동하고 있다.

