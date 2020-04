코로나19 추적앱 둘러싼 개인정보 논쟁…애플·구글 "난감하네"

앞서 세계 26개국의 300명 가까운 보안 전문가들은 정부의 중앙 집권화된 추적앱보다는 IT 기업들이 개발하는 시스템이 덜 위험해 보인다면서 애플과 구글을 지지하는 입장을 내놓기도 했다. 지난 20일 이들은 공동 성명을 통해 "위기 상황에서 나온 대응책이 용도 변경을 통해 사회 감시를 허용하는 결과를 낳을 수 있다"면서 정부의 추적앱이 당국에 대한 신뢰를 잃게 만드는 요소가 될 수 있다고 지적했다.

[아시아경제 정현진 기자] 대형 IT 기업인 애플과 구글이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위한 감염자 추적 애플리케이션(앱) 관련 개인정보 보호 문제를 놓고 모순된 상황에 처하게 됐다. 미국은 개인정보를 보호해야 한다는 입장인 반면 유럽은 보호수준을 낮춰줄 것을 요구하고 있다.