IS 아프간 지도자, 현지 당국에 체포

정보국은 "파루키는 2018년 아부 사이드 바자우리의 사망 후 IS 아프간 지부의 리더를 맡아왔다"며 "그는 아프가니스탄은 물론 파키스탄 일대에서도 활동했다"고 밝혔다. 정보국은 다만 언제 어떻게 파루키를 체포했는지는 밝히지 않았다.

아프간 정보국은 전날 IS 아프간 지부의 리더인 아슬람 파루키(또는 압둘라 오로크자이)와 IS 조직원 19명을 사로잡았다고 밝혔다.