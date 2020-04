[窓] 카뮈의 죽음

지난해 12월5일 영국 일간 가디언은 흥미로운 신간 안내 기사를 홈페이지에 게재했다. 가디언이 소개한 책의 제목은 '카뮈의 죽음(The Death of Camus)'이었다. 지은이는 이탈리아인 조반니 카텔리. 카텔리는 책에서 카뮈의 죽음은 옛 소련 첩보기관 KGB에 의한 타살이라고 주장한다. 카텔리는 2011년부터 카뮈의 타살 의혹을 제기했다. 카뮈는 1956년 헝가리 혁명 때 헝가리의 편에 서서 혁명을 무력 진압한 소련을 비난했다. 당시 소련 외무부 장관 드미트리 셰필로브가 KGB에 지시를 내려 카뮈를 제거했다는 내용이 책에 담겼다.

