"청년들, 코로나19에 무적 아니다"

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 20일(현지시간) "오늘, 나는 젊은이들에게 전할 말이 있다. 당신들은 천하무적(invincible)이 아니다"라며 이같이 말했다.

WHO 사무총장, 청년층 사회적 거리두기 외면에 경고