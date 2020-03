엔에스엔 "뉴로소나, 하버드 의대 병원과 미국 내 임상 준비"

뉴로소나는 2016년 8월 하버드의대 부속병원인 BWH(Brigham and Women’s Hospital)와 연구지원협약을 체결하며 엔에스엔의 바이오사업본부로 연구개발을 시작했다. 바이오기업으로의 더 큰 성장을 위해 2017년 8월 뉴로소나라는 이름으로 스핀오프됐다.

미국 보스턴 소재의 스폴딩 재활병원은 하버드 의대 산하 병원 중 하나로서 미국 내 재활병원 순위 3위(2019 U.S News and World Report 기준)로 꼽힌다. 연구의 연구 책임자인 펠리페 프레그니 박사(Felipe Fregni, M.D.)는 스폴딩 뉴로모듈레이션 센터의 디렉터를 맡고 있다. 뇌자극 기술을 활용한 만성 신경정신질환의 권위자라는 것이 회사 측의 설명이다.