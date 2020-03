[한국의 맛] 황해도고기전

색다른 맛. 쉽게 만드는 맛있는 소고기전.

황해도고기전

황해도고기전은 소고기를 저며 양념하여 밀가루와 달걀을 입혀 식용유에 부친 고기전이다.

황해도 음식으로는 다진 소고기를 위에 올린 새우찜, 오쟁이떡, 강엿돼지족, 된장떡, 연안식혜, 남매죽 등 여러 가지 음식이 알려져 있다. 황해도고기전은 고기를 넓적하게 떠서 큼직하고 먹음직스럽게 지져낸 전으로 별미 음식으로 알려지고 있다. 넓게 부친 고기전은 먹을 때 먹기 좋게 잘라서 접시에 담는다.

소고기는 0.4cm 두께로 썰어 칼집을 고루 넣어주면 좋고, 불고기감이 있으면 두 장 겹쳐서 만들어도 좋다. 소고기를 넓게 지진 후 잘라 접시에 담아도 좋고 소고기의 크기를 작게 썰어 만들어도 좋다. 소고기의 핏물은 종이 타올로 닦아주고 소고기양념을 고루 배이게 한 후 밀가루를 입혀 가볍게 털어 준다. 달걀물에 넣었다 건져 열이 오른 팬에 놓아 지져낸다.

원고는 강인희 저서 ‘한국의 맛’을 참고하여 작성하였습니다.

recipe

▶재료와 분량(4인분)

소고기 120g, 밀가루 약간, 달걀 2개, 소금 약간, 식용유 약간, 초간장

*소고기 양념

간장 1/2큰술, 청주 1/2큰술, 설탕 1/2작은술, 다진 파 1작은술, 다진 마늘 1/2작은술, 후춧가루· 참기름·깨소금 약간씩

▶만드는 방법

1. 소고기를 0.4cm 정도의 두께로 준비하여 칼집을 앞뒤로 고루 넣어준다. 소고기에 양념을 넣어 고루 배이게 주무른다.

2. 양념한 고기를 펴서 밀가루를 입혀준다. 달걀에 소금을 약간 넣어 풀어준 것에 밀가루 입힌 소고기를 넣어 식용유를 두른 팬에서 앞뒤로 지져준다.

3. 먹기 좋게 잘라 접시에 담고 초간장을 곁들인다.

요리ㆍ글ㆍ사진= 이동순 (사)한국요리연구가협회 회장/‘한국의 맛 연구회’수석부회장/대한민국조리기능장

* 한국의 맛 연구회(Institute of Traditional Culinary Arts and Flavors of Korea)

자연과 사람이 상생하며 빚어낸 자연친화적인 우리나라 전통음식을 계승 보존하며, 우리 음식의 정체성을 찾는 것을 목적으로 뜻을 같이하는 이들이 모여 설립한 비영리단체이다. 나아가 한국음식의 세계화를 위한 연구를 통해 우리 식문화의 우수성을 널리 알리고 발전방향을 모색하고자 노력하고 있다. 반가음식, 세시음식, 평생의례음식, 향토음식, 떡과 과자, 김치, 장 등의 발효음식과 건강음료 등의 식문화를 연구하고, 고문헌 연구를 통해 우리 삶과 철학을 반영하는 고귀한 유산인 옛 음식을 발굴ㆍ재현하는 일과 전통음식 전수자교육 및 국내외 식문화교류, 출판, 전시회 등의 활동을 하고 있다.





