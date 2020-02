"채식한다면서 고기 맛은 왜 내나" '비건 버거'에 쏟아지는 비난

최근 패스트푸드 업체 '롯데리아'가 국내 프랜차이즈 업계 최초로 식물성 버거를 출시했다. 롯데리아 측은 "NOT BEEF, BUT VEEF", "고기 없이 고기 맛이 나는 기적" 등의 문구를 내걸고 홍보에 나섰다. 해당 버거는 식물성 패티, 빵, 소스로 만들어졌으나 매장 조리 시 교차오염의 가능성이 있는 것으로 전해졌다.

