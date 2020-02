파트라, 디자인체어 미카 IF 디자인 어워드 본상 수상

의자 전문 글로벌 브랜드 파트라(PATRA)의 인테리어의자 미카(MIKA)가 'iF 디자인 어워드 2020 (International Forum Design Award 2020)'에서 제품 부문 본상을 받았다고 밝혔다.

