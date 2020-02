연초엔 코스피보다 코스닥?…올핸 '땡'

증시 전문가들은 코스닥 시장의 1월 효과를 노리고 투자하는 것을 경계해야 한다고 지적했다. 실적개선이 예상되는 종목 위주로 투자를 하는 것이 바람직하다는 것이다. 염동찬 이베스트투자증권 연구원은 "1~2월 누적수익률의 상승확률은 1년 중 가장 낮아 1월 효과를 맹신하는 것은 위험하다"며 "올해 실적 턴어라운드가 예상되는 반도체 IT 업종에 관심을 가져야 할 것"이라고 전했다.

