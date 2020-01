민주당 '부동산 총선' 승부수 띄우기…한국당 "나라 망조 든다"

김재원 한국당 정책위의장은 "'올 오어 낫씽(All or nothing)'으로 할 문제가 아니다"면서 "국민들의 총의를 모아서 결정해야 한다. 지금 저 쪽 공약은 무조건 틀렸고 인정할 수가 없다"고 말했다. 그는 이어 "진짜 허가제 하려는가, 토지배급제 하려는가. 나라가 망조가 든다"면서 "운동권식 사고방식이다. 386 운동권들이 권력 잡으면 뭐든지 하겠다는 황당한 발상"이라고 강하게 비판했다.

