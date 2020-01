구자은 LS 미래혁신단장 CES 방문 "미래 위한 혁신에 박차 가해야"

이번 일정은 CES 외에도 구글, 아마존, MS 등 글로벌 IT 기업들의 본사와 애자일 소프트웨어 개발 컨설팅사인 피보탈 랩스(Pivotal Labs), 클라우드 기반 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 회사 세일즈포스(Salesforce) 등의 기술력 있는 회사들을 방문해 LS에 접목할 기술과 경영기법 등에 대한 벤치마킹도 포함됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.