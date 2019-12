행정공제회, 자산 14조원 돌파...지급준비율 100.4%

덴마크 PFA와는 선진 유럽 4개국에 42개 물류 포트폴리오를 구성해 투자(공제회는 1600억원 투자 예정)하는 펀드에 공동 투자하기로 협약을 맺은 바 있다. 또 미국의 PCCP, CBRE GI, USSA Real CO 유럽에서는 페트리지아, PGIM RA, 알리안츠, 악사(AXA), JP 모간 등 유수의 자산 운용사와 글로벌 보험사 CEO 등과 연쇄 미팅을 통해 상호 협력과 신규 투자처 확보를 위한 노력도 병행했다. 그 결과 프랑스 최대의 보험사인 악사(AXA)가 계획 중인 유럽 물류 펀드에 아시아지역에서는 유일하게 행정공제회가 1300억원 규모로 투자하기로 했다.

