뮤지컬 '미드나잇: 앤틀러스' 내년 2월 개막…고상호·박은석 등 출연

'미드나잇'은 2017년 초연했으며 2018년에는 영국 오리지널 프로덕션이 참여해 공연했다. '미드나잇'은 아제르바이잔 작가 엘친의 희곡 '시티즌 오브 헬(Citizen of Hell)'을 바탕으로 하며 인간 내면의 나약함과 악의 근원에 대한 질문을 던지는 작품이다.

