SK루브리컨츠, '지크 제로' 국내 출시…친환경 윤활유 시장 공략

13일 SK루브리컨츠는 차세대 친환경 윤활유 신제품 'SK 지크 제로(ZIC ZERO)' 5종을 지난달 출시했다고 밝혔다. SK 지크 제로는 하이브리드·가솔린 및 디젤 등 최신 승용차 규격에 적합하도록 신규 개발된 제품이다.

▲SK루브리컨츠가 지난달 출시한 차세대 친환경 윤활유 신제품 'SK 지크 제로(ZIC ZERO)'