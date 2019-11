[아시아경제 유현석 기자] 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 74,500 전일대비 7,900 등락률 +11.86% 거래량 1,718,165 전일가 66,600 2019.11.08 10:04 장중(20분지연) close 는 파킨슨병 신약후보물질 'iCP-Parkin'의 유럽연합(EU) 27개국 특허 등록에 성공했다고 8일 공시했다. 특허명은 ‘IMPROVED CELL-PERMEABLE (ICP) PARKIN RECOMBINANT PROTEIN AND USE THEREOF’이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.